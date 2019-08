Avropalılar Avropa İttifaqının gələcəyinə nikbinliklə baxırlar

Avropa Komissiyası müntəzəm olaraq Avrobarometr adlandırılan sorğu keçirir. Bu sorğu Aİ-yə üzv ölkələrin vətəndaşlarının əhval-ruhiyyəsində bu və ya digər proseslərə meyilləri müəyyən edir.

Milli.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, sonuncu sorğunun nəticələrinə görə, avropalılar nəinki Aİ-yə nikbin münasibəti qoruyub saxlayıblar, onlar həm də göstəriciləri təkmilləşdiriblər. Sorğu bütün istiqamətlərdə - iqtisadiyyatdan tutmuş demokratiyanın vəziyyətinədək müsbət qəbuletmənin güclü artımını göstərib.

Sorğu Aİ-yə üzv olan 28 ölkədə və Avropa Parlamentinə seçkilərdən dərhal sonra 5 namizəd ölkədə keçirilib, lakin nəticələr yalnız indi açıqlanıb. Əsas nəticələr arasında miqrasiya məsələsindən sonra Aİ səviyyəsində əhəmiyyətində görə ikinci problem olan avroya və iqlim dəyişmələrinə rekord sayda dəstək olub.

Bir il bundan əvvəl keçirilən sonuncu sorğudan bəri Aİ-yə müsbət imic bəsləyən respondentlərin payı 23 üzv ölkədə artıb (45 faiz), Kiprdə (47 faiz +11 faiz bəndi), Macarıstanda (52 faiz +9), Yunanıstanda (33 faiz +8), Rumıniyada (60 faiz +8) və Portuqaliyada (60 faiz +7) daha çox özünü büruzə verib.

Sorğu göstərir ki, avropalıların əksəriyyəti Aİ-nin gələcəyinə nikbinliklə baxırlar (61 faiz +3 faiz bəndi), eyni zamanda, 34 faiz (-3) bədbin əhval-ruhiyyədədirlər. Nikbinlik daha çox İrlandiyada (85 faiz), Danimarkada (79 faiz), Litvada (76 faiz) və Polşada (74 faiz) hiss olunub.

Eyni zamanda, nikbinlik Böyük Britaniyada (47 faiz) və Fransada (50 faiz) daha az ifadə olunub.

Milli.Az

