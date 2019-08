Xərçəngi məhv edən SEHRLİ İÇKİ

Dünya xalqlarının istifadə etdiyi minlərlə ədviyyat var. Onların arasında ən çox tanınanı isə şübhəsiz sarıkökdür. Bu gün hətta Avropada milyonlarla insan sarıkök qəbul edərək bir çox xəstəlikdən qurtulublar.

Milli.Az-ın təqdim etdiyi bu resepti illər boyu həkimlər bizdən gizlədib. İngilis qadın isə 12 ay ərzində bu qarışımı içərək bütün xəstəliklərdən qurtulub. O, öz gizli reseptini sosial hesabında paylaşaraq minlərlə insana yardım edib.

Sarıköklü suyu hazırlamaq üçün bir stəkan qaynar suya 1 çay qaşığı sarıkök, 1 çay qaşığı kokos, yaxud kərə yağı və 1 çimdik istiot töküb soyumasını gözləmək lazımdır. Sonra isə içib günə başlamaq artıq sağlamlığınız üçün bir addım atmaq deməkdir.

Sarıköklü su ürəyin fəaliyyətini yaxşılaşdırır. Şəkərli diabetin qarşısını alır. Xərçəng hüceyrələrininin yaranmasına mane olur, beləcə xərçəngə yoluxma riskiniz yox olur. Beyni qoruyur, həzm sistemini yaxşılaşdırır. Həmçinin qocalmanın qarşısını alır.

Bu qədər xəstəlikləri dəf etmək üçün hər səhər sarıköklü su içməyə dəyər. (publika.az)

