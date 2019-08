Bakının Binəqədi rayonunda toyda kütləvi dava zamanı bıçaqlanma hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, toy mərasimində yaranan mübahisə zəminində 1992-ci il təvəllüdlü Ağababalı Elton Mahir oğlu, 1957-ci il təvəllüdlü İbrahimov Mahir Ağababa oğlu,

Hüseynov Telman Allahverdi oğlu və 28 yaşlı Hüseynov Seymur Hidayət oğlu bıçaq xəsarətləri alıb.

Yaralılar ağır vəziyyətdə xəstəxanaya çatdırılaraq Reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır./ APA

