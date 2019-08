Filippinin Palavan əyalətində timsah 10 yaşlı uşağı yeyib.

Publika.az "RİA-Novosti" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, uşaq qayıqda öz qardaşları və bacısı ilə gedərkən timsah onlara hücum edib və uşağı aparıb.

Hadisə nəticəsində qayıqda olan digər uşaqlar xəsarət almayıb. Kənd sakinləri uşağın axtarışlarına çıxsa da bir nəticəsi olmayıb.

