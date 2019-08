ABŞ-ın Pensilvaniya ştatının Filadelfiya şəhərində 3 polis əməkdaşı odlu silah yarası alıb.

"Report" "Fox News"a istinadən xəbər verir ki, asayiş keşikçiləri xəstəxanaya yerləşdirilib.

Bildirilir ki, onlardan birinin vəziyyəti ağırdır.



