Türkiyənin İstanbul şəhərində keçirilən futbol üzrə UEFA Superkubokunun qalibi məlum olub.

“Report” xəbər verir ki, kuboku əsas hissəsi 2:2 hesabı ilə başa çatan oyunsonrası penaltilər nəticəsində "Çelsi"ni məğlub edən "Liverpul" qazanıb.



