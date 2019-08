İstanbulda İngiltərənin "Liverpul" və "Çelsi" komandaları arasında UEFA Superkuboku uğrunda oyun keçirilib.

Publika.az xəbər verir ki, oyunun əsas vaxtı 1-1 hesabı ilə başa çatıb.

Komandalar əlavə olunmuş yarım saatda da hərəyə bir dəfə fərqləniblər: 2-2. Penaltilər seriyasında isə "Liverpul" rəqibindən 5-4 hesabı ilə üstün olaraq UEFA Superkubokunun qalibi olub.

