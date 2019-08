Bakının Qaradağ rayonunun Qobustan qəsəbəsində yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

"Report" xəbər verir ki, 1988-ci il təvəllüdlü Əzizova Pənah Rüstəm qızı hadisə zamanı xəsarət alıb.

Yaralı 1 saylı Kliniki Tibbi Mərkəzə yerləşdirilib. Ona sağ bazunun kürək nahiyəsinin əzilmiş yarası diaqnozu qoyulub və ambulator müalicə üçün evə buraxılıb.



