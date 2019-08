Güclü yanğınlar ötən gün Fransanın Od departamentində azı 400 hektar, onunla qonşu Ero departamentində isə 25-30 ha şam meşəsini məhv edib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə prefekturalara və departamentlərin yanğın idarələrinə istinadən BFM kanalı məlumat yayıb.



