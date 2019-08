Hindistan və Pakistan arasında keçmiş Cammu və Kəşmir əyaləti ətrafındakı vəziyyətlə bağlı əlaqələrin gərginləşməsinə dair BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclası cümə günü keçiriləcək.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Təhlükəsizlik Şurasındakı mənbəyə istinadən TASS məlumat yayıb.

"Sədr iclasın qapalı məsləhətləşmələr formatında cümə günü keçirilməsi barədə qərar qəbul edib", - deyə o bildirib.



