Süni intellekt qoxuya ehtiyac duymadan ətir yarada bilir

Süni intellekt ətir düzəltməyə də başladı. İstifadə edilən bir süni intellekt, qoxunu götürə bilməsə də xüsusi ətirlər hazırlaya bilir.

insanların əksəriyyəti ətir düzəltmək üçün yaxşı bir qoxu hiss etmə hissinə sahib olmanın lazımlı olduğuna inanır. Qoxu qabiliyyəti təbii ki əhəmiyyətlidir, ancaq yeni ətirləri məlumat ilə əldə edərkən o qədər də lazımlı deyil. Süni intellekt tam olaraq bu üsulla ətir yaradır.

IBM Research və Symrise arasındakı tərəfdaşlıq nəticəsində ortaya çıxan bu süni intellekt çox maraqlıdır. Symrise tərəfindən yaradılan ətir və qoxular, Estee Lauder, Donna Qurun, Avon kimi bir çox şirkətlər tərəfindən istifadə edilir. IBM və Symrise şirkətlərinin müştərək məhsulu olan ətirlər isə, Braziliyada satışa təqdim edilir.

IBM şirkətinin Philyra adlı süni intellekti, David Apel ilə birlikdə işlədi. Beləcə, Braziliyada süni intellekt ilə yaradılmış ətirə maraq duyulacağı düşünülən Z nəsilinə istiqamətli olaraq iki yeni ətir hazırlandı.

Dünya üzərində 1300 fərqli qoxu çıxarma bloqu var. Bunlar süni ətirlər ola biləcəkləri kimi çiçəklərdən ya da başqa maddələrdən də əldə edilir. Symrise şirkəti məlumat bazasında 1.7 milyon düstur saxlayır. Bu məlumat bazası Philyra ilə paylaşıldı. Süni intellekt daha sonra maşın öyrənməsi alqoritmini istifadə edərək əvvəllər göz ardı edilmiş ehtimalları tapdı.

Bu məlumatlardan hədəf müştəriyə yönəlmiş xüsusiyyətdə olan ətirlər ayrıldı. Daha sonra da süni zəka tərəfindən yaradılan düstur, araşdırmaçılar tərəfindən sintez edildi. Philyra, düsturlarla qarşılaşdıqca vəsaitləri necə istifadə edə biləcəyini də öyrəndi.

