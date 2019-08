"Qalatasaray" heyətinə yeni futbolçu cəlb etmək üzrədir.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, İstanbul təmsilçisi "Roma"nın yarımmüdafiəçisi Steven Nzonzini icarəyə götürmək üçün rəsmi danışıqlara başlayıb.

Qeyd edək ki, S.Nzonzi 2018-ci ildən "Roma"da oynayır.

Milli.Az

