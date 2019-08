Bu şəxslər cinayətə meylli olur - Bilmədiyimiz faktlar...

Gün ərzində nə qədər informasiya qəbul etsək də bilmədiyimiz minlərlə fakt var.

Publika.az onların bir neçəsini oxucularla bölüşür.

1. İsrailin Ben Qurion Universitetinin alimləri cinayət əməllərinin daha çox yay ərzində əsasən kişilər tərəfindən törədildiyini açıqlayıblar. Həmçinin serotonin hormonunun cinayətə meylli kişilərdə daha az olduğu da üzə çıxıb.

2. Pendir və tünd şokolad diş çürüməsinin qarşısını alır.

3. Qadınların sinir reseptorlarının sayı kişilərdəkindən iki qat artıqdır. Ona görə də ağrını daha sərt hiss edirlər. Lakin dözümlülük qabiliyyətləri də iki qat çoxdur.

4. Elm adamları göz nəqli etmənin yolunu tapmayıblar. Bunun əsas səbəbi gözlərimizi beynimizə bağlayan optik sinirin əməliyyat edilməyəcək qədər həssas olmasıdır.

5. Qanımızın bədəndə bütöv dövriyyəsi 22-23 saniyə davam edir.

