Sabirabad rayonunda xəsarətlə nəticələnən yol qəzası baş verib.

“Report”un Aran bürosu xəbər verir ki, hadisə bu gün səhər saatlarında rayonun Nərimankənd kəndi ərazisində olub.

İlkin məlumata görə, “KİA” və “QAZ-24” markalı avtomobillər toqquşub. Xəsarət alanların olduğu bildirilir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.