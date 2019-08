Bir neçə Günəş sistemi ölçüsündə qara dəlik tapılıb

Astronomlar rekord həcmində qara dəlik aşkar etmişdir. O, Yer kürəsindən 700 milyon işiq ili məsafəsində olan "Holmberg 15A" elliptik qalaktikada yerləşir. Bu, onun ətrafında dövr edən ulduzlara görə tapılmış ən böyük qara dəlikdir.

Milli.Az deyerler.org-a istinadən bildirir ki, obyektin mərkəzindən üfüq xəttinə qədər məsafə, Günəşdən Yer kürəsinə qədər olan məsafə ölçüsündədir. Modelləşdirmənin nəticələrinə əsasən, iki azyaşlı qallaktikanın toqquşması nəticəsində qara dəlik əmələ gəlmişdir.

Qeyd edək ki, bir müddət öncə astronomlar, ulduz sönməsindən yarana bilən, növü müəyyən edilməyən kosmik obyektlər aşkar etmişdir. Göy cismi, tarazlığı bərpa etməyə çalışan, parıltısını tez-tez dəyişən balaca və isti ulduzdan ibarət olduğu qeyd edilir.

Milli.Az

