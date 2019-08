Tramp: ABŞ-ın problemi Çin yox, FES-dir

Federal Ehtiyyatlar Sistemi (FES) faiz dərəcəsini çox ləng azaldır.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bunu öz "Twitter" səhifəsində ABŞ prezidenti Donald Tramp yazıb.

D.Tramp bildirib: "Çin bizim üçün problem deyil, lakin Honqkonq ətrafındakı vəziyyət məsələyə kömək etmir. Bizim problemimiz FES-dir. Həddən artıq çox və həddən artıq tez yüksəltdilər. İndi isə çox ləng azaldırlar".

Onun sözlərinə görə, dövlət istiqrazlarının gəlirliliyi çox böyükdür və digər ölkələr əlacsız Cey Pauelə və FES-ə "təşəkkür" edirlər: "Almaniya və digərləri bu oyunu oynayırlar! Mənfi və düzgün olmayan gəlir! Biz daha çox gəlir əldə etməliyik, FES isə buna imkan vermir. Biz qalib gələcəyik!".

