Çinin aparatı Ayın əks tərəfində 271 metr məsafə qət edib

Yanvarın 3-ü, Ayın əks tərəfinə enmiş Çinin "Çanye-4" Ay hərəkət aparatının hissəsi hesab edilən "Yuytu-2" aparatı, 7 ay ərzində 271 metr məsafə qət edə bilmişdir. Avqustun 7-si hər iki aparat yuxu rejiminə keçmişdir. Onlar işinə, 14 günlük Ay gecəsi bitdikdən sonra davam edəcək.

Milli.Az deyerler.org-a istinadən bildirir ki, aparat landşaft və torpaq quruluşununun öyrənilməsi, ulduzların yaydığı neytron şüalarının səviyyəsininin hesablanması ilə məşğul idi.

Qeyd edək ki, "Çanye-4" "Siçan 8" kosmodromundan ötən il dekabrın 8-i buraxılmışdır. Aparatın missiyası, Ayın əks tərəfinin öyrənilməsindən ibarətdir. Yanvarın 3-ü modul Aya enərək, ilk dəfə olaraq yaxın məsafədən Ayın əks tərəfinin foto şəklini çəkmişdir.

Milli.Az

