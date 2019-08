Suriya Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus təyyarə İdlib şəhərində terrorçular tərəfindən vurulub.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bu barədə Suriya dövlət televiziyasına mənbə deyib.

Mənbə bildirib: "Məqsədi terrorçuların mövqelərini bomblamaq olan təyyarə raketlə vurulub".

Onun sözlərinə görə, pilotun taleyi naməlum olaraq qalır.

Milli.Az

