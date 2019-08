Dəniz suyundan duzu təmizləyəcək yeni üsul

Artan əhali ilə birlikdə artan quraqlıqlar, planetimizin bizə təqdim etdiyi ən əhəmiyyətli həyat qaynağı olan suyu çox böyük bir təhlükəyə salır. Bunu önləyə bilmək üçün dəniz suyunun duzdan təmizlənilməsi kimi layihələr olsa da, bunlar olduqca böyük xərc tələb edən layihələrdir. Ancaq elm insanları duzdan təmizləməyin də xərcini salacaq bir yol tapdı.

Milli.Az deyerler.org-a istinadən bildirir ki, ABŞ Enerji Nazirliyinin Lourens Berkli Milli Laboratoriyanın elm insanları, suyu duzdan təmizləməyin daha ucuz yollarını araşdırır. İonlu mayelər, suya bağlanmış maye duzlardır və gələcəkdə bunları faydalı məqsədlərlə istifadə etmək üçün tullantıların sudan ayrılması lazımdır. Berkli Milli Laboratoriyanın elm insanları da Nature Communications Chemistry jurnalında nəşr etdikləri araşdırmada bir neçə növdəki ion mayelərin kimyəvi strukturlarını araşdırdılar. Elm insanlarının buradakı məqsədləri isə, ən yaxşı nəticəni verəcək olan tərifi tapmaqdır.

Kosteski araşdırmayla əlaqədar olaraq belə dedi: "Bizim işimiz, duzdan təmizləyənin xərcini salmaq mövzusunda olduqca əhəmiyyətli bir addımdır. Ayrıca milli laboratoriya sistemlərində nələrin ola biləcəyi mövzusunda möcüzə bir nümunədir".

Milli.Az

