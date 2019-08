Gürcüstanın Tetnuldi dağında 3 belaruslu turist itkin düşüb.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bu barədə Gürcüstan Fövqəladə Halların İdarə Olunması üzrə Xidmətinin məlumatında deyilir.

Məlumatda deyilir: "Tetnuldi dağında Belrusdan olan 3 turist itkin düşüb. Biz bütün mövcud resurslardan istifadə edərək onların axtarışlarını həyata keçiririk".

Bildirilir ki, turistlər alpinistlər qrupunun üzvləri olub və dağdan bazaya qayıtdıqları zaman itkin düşüblər.

Milli.Az

