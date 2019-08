Müğənni Rəqsanə İsmayılova yeni paylaşımı ilə gündəm olub.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, 4 uşaq anası olan ifaçı dənizdə çəkilən fotolarını izləyiciləri ilə bölüşüb. O, paylaşıma "Dənizin səsinə birdən oyandım yuxulardan. Dənizin səsini duyub ayıldım xəyallardan" deyə, yazıb.

İzləyicilər onun fotolarına müxtəlif cür rəylər yazıblar.

