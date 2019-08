Bakıda toyda dava, 2 nəfər bıçaqlandı

Bakıda toyda 2 nəfər bıçaqlanıb.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə Binəqədi rayonu, 9cu mikrorayon ərazisindəki "Üzeyir" şadlıq evinin həyətində baş verib.

Toyda baş verən dava zamanı 2 nəfər bıçaq xəsarətləri alıb.

Yaralıla xəstəxanaya yerləşdiriliib.

Səhiyyə Naziliyindən Trend-ə verilən məlumata görə, hadisə nəticəsində xəsarət alan 57 yaşlı kişi sağ bazunun kəsilmiş yarası, 24 yaşlı kişi isə üzün və döş qəfəsinin arxa hissəsinin kəsilmiş yarası diaqnozu ilə KTMə aparılıblar.

Milli.Az

