Moskva vilayətinin Alabino hərbi poliqonunda təşkil edilən “Beynəlxalq Ordu Oyunları - 2019” çərçivəsində keçirilən “Səhra mətbəxi” müsabiqəsinin son mərhələsi başa çatıb.

Metbuat.az bildirir ki, yarışın son günündə iştirakçı komandalar çörək bişirmək üzrə bacarıqlarını nümayiş etdiriblər.

Beləliklə, “Səhra mətbəxi” müsabiqəsinin ümumi yekunlarına görə hakimlərin qərarına əsasən Rusiya Federasiyası birinci, Belarusiya ikinci, Qazaxıstan üçüncü, Azərbaycan komandası isə dördüncü yerdə qərarlaşıb.

