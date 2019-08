ABŞ-ın Soledad (Kaliforniya ştatı) şəhərinin həbsxanasında kütləvi dava baş verib.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, kütləvi dava təxminən 200 məhbus arasında həbsxananın həyətində başlayıb.

Bildirilir ki, kütləvi davanın qarşısını almaq üçün mühafizəsi havaya atəş açmaq məcburiyyətində qalıb.

Məluamta əsasən, insident nəticəsində xəsarət alan 8 məhbus xəstəxanaya yerləşdirilib, təxminən 50 məhbusa isə həbsxana ərazisində tibbi yardım göstərilib.

