Aparıcı Vüsalə Əlizadə son paylaşımında geyimini xeyli tərifləyib.

Milli.Az xəbər verir ki, xanım aparıcı dərin yarıqlı uzun paltarı ilə diqqət çəkib.

Vüsalə paylaşımına "Qadın üçün ən önəmli şərtlərdən biri vücuduna yaraşan, gözəl daşıya biləcəyi və rahat olacağı geyim seçməyidir! Təsəvvür edə bilməyəcəyiniz bir rahatlıq, bir zövq verdi bu paltar mənə. Bu da tarixə düşən paltarlardan olacaq, bak şuraya yazıyorum" şərhini yazıb.

Məhəmməd Vaqif

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.