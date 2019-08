Yaponiyanın qərb bölgələrində “Krosa” tayfununa görə 580 minədək sakinin təxliyyəsinə hazırlıq görülür.

“Report” “Kyodo”ya istinadən xəbər verir ki, cənub-qərb istiqamətindən gələn tayfunun Sikoku və Kyusu adalarında 280 minədək ev təsərrüfatına təhlükə yaratdığını nəzərə alaraq həmin ərazilərdə dördüncü dərəcəli təhlükə elan edilib.

NHK TV xəbər verir ki, bölgəyə 700-dək təyyarə reysi ləğv edilib, bəzi dəmir yolu xətlərində hərəkət dayandırılıb.



