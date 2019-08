Müğənni Ayan Babakişiyevanın qardaşı Samir avtomobil qəzasına düşüb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, ifaçı özü bu haqda sosial şəbəkədə yazıb.

O, qardaşının fotosunu paylaşaraq izləyicilərdən dua etmələrini istəyib.

"Qardaşım Samir avtomobil qəzası keçirib. Sağlıq durumu hələ ki, çox yaxşı deyil. Amma sizin dualarınızla düzələcək, bilirəm. Mən də gəzləyirəm. Duadan başqa heç nəyə gücümüz çatmır" deyə, müğənni yazıb.

Milli.Az

