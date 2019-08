Müğənni Nadir Qafarzadə həyat yoldaşı Sevinclə fotosunu paylaşıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, hər zaman xanımı haqqında xoş sözlər söyləməsi ilə tanınan müğənni bu dəfə də paylaşıma "Məni xoşbəxt edən, qadın" deyə yazıb.

Qeyd edək ki, Nadir və Sevinc cütlüyünün iki oğul övladı var.

Milli.Az

