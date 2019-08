Qadınların pir bilib, ziyarətə gəlib, bez bağladığı məkanın yunanlara aid olduğu aşkarlanıb.

Milli.Az haberler-ə istinadla xəbər verir ki, Marmarisdə Çağbaba adı ilə tanınan ziyarətgah yunan qladiatorunun məzarı imiş.

Marmarisin Turqut qəsəbəsində 40 ildir ziyarətgah kimi tanınan yerin yunan qladiatoru Diagoras-ın məzarı olduğu aşkarlanıb.

İsmayıl

Milli.Az

