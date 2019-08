Gürcüstanda itkin düşən turistlərin axtarışlarına helikopter cəlb olunub

Gürcüstanın Svaneti bölgəsində Tetnuldi dağında ötən gün axşam saatlarında itkin düşən Belarusdan olan üç qadın turistin axtarışları bərpa olunub.

“Report”un yerli bürosu xəbər verir ki, bu gün səhər saatlarından başlayaraq axtarış-xilasetmə əməliyyatlarına Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyinin Sərhəd Polisinin helikopteri cəlb olunub.

Qeyd edək ki, ötən axşam əcnəbilərin axtarışları heç bir nəticə verməyib. Qaranlıq düşdüyündən axtarışlar dayandırılıb. Düşərgəyə qayıdarkən yoxa çıxan qadın turistlərin ikisinin, təxminən, 60, digərinin isə 36 yaşı var.



