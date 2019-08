Türkiyənin qalmaqallı müğənnisi Hadisə açıq havada konsert verib.

Milli.Az haberler-ə istinadla xəbər verir ki, onu izləyənlər arasında Türkiyənin divası hesab edilən müğənni Bülent Ersoy da olub. O, Hadisənin çıxışını və özünü bəyəndiyini söyləyib.

"Qum saatı kimi bədəni var, çox xoşuma gəldi. Cennifer Lopezə oxşayıb", - deyə Bülent Ersoy bildirib.

İsmayıl

Milli.Az

