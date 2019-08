Bu ilin yanvar-iyul ayları ərzində Azərbaycan 43 329,94 min ABŞ dolları dəyərində 28 804,45 ton ət idxal edib.

“Report” Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2018-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 5 502,55 min dollar (14,55%) və 3 117,42 ton (12,14%) çoxdur.

2019-cu ilin yanvar-iyul ayları ərzində ət idxalı Azərbaycanın ümumi idxalının 0,51%-ni təşkil edib.



