Müğənni Sevda Yəhyayeva asan yollarla məşhurlaşan həmkarlarından danışıb.

Milli.Az yenicag.az-a istinadla xəbər verir ki, sənətçi onların ünvanına qalmaqallı fikirlər səsləndirib:

"Bu gün populyar olmaq çox rahatdır. Çünki sosial şəbəkələr var.

Bir günün içində məşhur ola bilirsən. Adi bir təlxəkliklə də məşhurlaşmaq olar. O dövrdə belə rahat deyildi. Amma bu gün məşhurluq həm asandı, həm də müvəqqəti".

Milli.Az

