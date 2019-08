“Günay-Lizinq” MMC-yə yeni direktor təyin edilib.

“Report” xəbər verir ki, bu vəzifə Rəşad Hüseynzadəyə həvalə olunub.

O, indiyə qədər şirkətdə mütəxəssis kimi çalışıb və yeni vəzifəsində Fərid Beybutovu əvəz edəcək. Keçmiş direktor isə bundan sonra yalnız 2017-ci ildə təsis etdiyi “Günay Finans” MMC-yə rəhbərlik edəcək.

“Günay-Lizinq” 2000-ci ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 100 min manatdır. Şirkətin təsisçisi 100% “Günay Bank” ASC-dir.



