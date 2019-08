Bakıda bir kişi intihar etmək məqsədilə körpünün üzərinə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə paytaxtın Nəsimi rayonu, “Papanin körpüsü” deyilən ərazidə qeydə alınıb.

Körpüdən keçən sürücülərdən biri avtomobili saxlayaraq, onunla söhbət etməyə başlayıb və qəflətən onu tutaraq intihar etməsinin qarşısını alıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

(oxu.az)

