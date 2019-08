ABŞ-da daha bir silahlı hücum - Hücum anında canlı yayım açdı

Filadelfiyada narkotik polisinə hücum edilib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla xəbər verir ki, Temple Universiteti yaxınlığında baş verən atışmada ən az 6 polis yaralanıb. Onların həyati təhlükəsinin olmadığı bildirilib. Hadisəyə müdaxilə etmək üçün gələn 2 polis isə avtomobil qəzası nəticəsində yaralanıb.

Hücumu həyata keçirən şəxs polisin əməliyyatları davam edərkən "Facebook" üzərindən canlı yayım açıb. Qeyd edək ki, ABŞ-da son 2 həftə içində 3 silahlı hücum baş tutub, nəticədə 5 günlük matəm elan edilmişdi.

