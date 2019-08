Rusiyada “Airbus-321” təyyarəsi təcili eniş edib.

Publika.az xəbər verir ki, “Jukovskiy” hava limanından qalxan təyyarədə 226 sərnişin və 7 heyət üzvü olub. Təyyarənin mühərrikinə quş girdiyi üçün yerə enmək məcburiyyəti yaranıb.

Məlumata görə, hadisə nəticəsində 23 nəfər yaralanıb. Yaralılardan 9-u uşaqdır.

Hava limanından kənar boş bir əraziyə endikdən sonra təyyarənin mühərriki yerindən qopub.

