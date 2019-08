Dünyanın tanınmış ağırçəkili modeli Eşli Qrem ana olacaq.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, 31 yaşlı model bu barədə İnstaqram səhifəsində yazıb:

"9 il əvvəl mən həyatımın eşqinin qadını oldum. Bu, ən çox sevdiyim adamla ən gözəl həyat səyahətim idi. Bu gün biz özümüzü ailəmizin genişlənəcəyi səbəbindan daha xoşbəxt hiss edirik".

8,7 milyon izləyicisi olan Eşliyə bu postundan sonra minlərlə təbrik yazılıb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.