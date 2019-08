Cüneyt Arkının bu vaxta qədər qəbul etmədiyi qızı - FOTO

Türkiyənin canlı əfsanəsi Cüneyt Arkının (əsl adı Fahrettin Cüreklibatır) 4 illik ailə münasibətindən özünün də görmədiyi bir qızı var imiş.

Milli.Az haberler-ə istinadla xəbər verir ki, məşhur aktyorun 4 il evli qaldığı Güler Mocandan Filiz Canlı adı qızı dünyaya gəlib.

Hazırda 81 yaşı olan aktyor bu vaxta qədər qızıyla görüşə bilməyib. Buna səbəb Güler Mocanın qızını ona göstərməməsidir. Aktyor özü də o adlı qızı olduğunu qəbul etmir.

"Bugünə qədər onun əksikliyini hiss etməmişəm, bundan sonra da ehtiyacım olacağını düşünmürəm. Bu cür xəbərlərlə gündəmə gəlmək istəmirəm", - Filiz Canlı açıqlamasında söyləyib.

İsmayıl

Milli.Az

