Sosial şəbəkələrdə yayılan foto maraq doğurub.

Milli.Az bildirir ki, görüntülərdə iki avtomobilin üst-üstə park edilməsi əks olunub. Kadrlar ABŞ-ın Nyu Cersi ştatında, Trimble prospektindəki duracaqda çəkilib.

Deyilənə görə, ABŞ-ın Konnektikut ştatında yaşayan yaşlı kişi öz "Toyota" markalı avtomobilini qırmızı rəngli "Ford" avtomobilinin üstündə "park edib".

Xoşbəxtlikdən xəsarət alan olmayıb.

İsmayıl

Milli.Az

