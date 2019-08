Tovuzdakı günərzi qayğı mərkəzinin fəaliyyətinə baxış olub - FOTOLAR

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi naziri Sahil Babayev və Tovuz rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Məmməd Məmmədov nazirliyin sifarişi ilə Tovuz rayonunda yaradılmış günərzi qayğı mərkəzinin fəaliyyətinə baxış keçiriblər.

Metbuat.az bildirir ki, S.Babayev mərkəzin kollektivi ilə görüşündə bildirib ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 1 iyun 2019-cu il tarixli Sərəncamının icrası işləri çərçivəsində xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlara və digər şəxslərə göstərilən sosial xidmətlərin genişləndirilməsi işləri aparılır. Ölkəmizin bölgələrindəki günərzi xidmət mərkəzlərinin sayı da artırılır. Yənibu mərkəzlərin sayı iki dəfədən çox artırılaraq 60-a yaxın olacaq. Bununla artıq demək olar ki, hər bir bölgədə müvafiq kateqoriyadan olan uşaqlar üçün günərzi xidmət mərkəzi olacaq.

Mərkəzdə yaradılmış şərait, buradakı günərzi qayğı xidmətləri, uşaqlarla aparılan işlər nəzərdən keçirilib. S.Babayev mərkəzin fəaliyyəti, uşaqlara göstərilən reabilitasiya yönümlü sosial xidmətlərlə bağlı müvafiq tapşırıqlarını verib.

Mərkəzin fəaliyyətində məqsəd çətin həyat şəraitində olan uşaqların və ailələrin sosial xidmətlərə çıxışının təmin edilməsi, həmin uşaqların dövlət uşaq müəssisələrinə düşməsinin qarşısının alınmasıdır. Buraya uşağını təkbaşına böyüdən ailələrin sosial təhlükəli vəziyyətdə olan uşaqları, habelə aztəminatlı (sosial yardım təyin edilmiş) ailələrin uşaqları cəlb edilib.

Mərkəzdə 30-dək uşağın (3-12 yaş arasında) yarımstasionar şəraitdə təlim-tərbiyəsi, qidalanmaları, müxtəlif dərnəklər vasitəsilə bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi üçün işlər aparılır. Burada pedaqoqlar, tərbiyəçilər, sosial işçilər, psixoloqlar, musiqi müəllimi, aşbaz və digər işçilər fəaliyyət göstərir.

