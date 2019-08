Trampdan Çin prezidentinə çağırış - "Honq-Konqla insani bir şəkildə..."

ABŞ prezidenti Donald Tramp Honq-Konqda davam edən hadisələrlə bağlı Çin prezidenti Şi Çinpinə çağırış edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tramp özünün "Tvitter" hesabından bunları qeyd edib: "Çin əlbəttə ki, anlaşmaq istəyir, ancaq əvvəlcə Honq-Konq ilə insani bir şəkildə maraqlansınlar".

Donald tramp Çin prezidenti Şini çox yaxşı tanıdığını vurğulayaraq bildirib:

"Özü xalqı tərəfindən çox hörmət edilən böyük bir liderdir. Heç bir şübhəm yoxdur ki, Şi Honq-Koq problemini surətli və insani bir şəkildə həll etmək istəsə bunu edə bilər. (Bu mövzuda) Bir görüş keçirəkmi?".

Qeyd edək ki, Çinin Honq-Konqda həbsdə olan və ya haqlarında cinayət iddiaları olan şəxslərin Çinə, Makao Özəl İdarə Bölgəsinə və Tayvana köçürülməsini asanlaşdıran qanunu və buna qarşı keçirilən protestolar dünya gündəminə damğa vurmuşdu.

