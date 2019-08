İranın şimalındakı Semnan ostanında yüngülmotorlu təyyarə qəzaya uğrayıb.

Axar.az xəbər verir ki, bu barədə “Fars” agentliyi məlumat yayıb.

“Bu, ikiyerlik təlim təyyarəsi idi. Bu gün səhər baş verən qəza nəticəsində iki heyət üzvü ölüb”, - agentlik bildirib.

