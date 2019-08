İranın şimalındakı Səmnan ostanı ərazisində səhər saatlarında kiçik təlim təyyarəsi qəzaya uğrayıb, nəticədə təyyarədə olan 2 nəfər ölüb.

Metbuat.az Reporta-a istinadla bildirir ki, Gərmsar şəhristanının qubernator müavini Əli Himməti deyib ki, hadisə yerli hava limanı yaxınlığında baş verib.

