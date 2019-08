Suriyanın İdlib əyalətində Xan-Şeyxun şəhəri yaxınlığında hökümət qüvvələrinə məxsus hərbi təyyarə vurulub.

Milli.Az virtualaz-a istinadən xəbər verir ki, vurulmuş təyyarənin "Su-22" qırıcısı olduğu məlum olub.

Təyyarə raket atəşi ilə vurulub. May ayından Xan-Şeyxun uğrunda başlayan döyüşlərdə bu, vurulan ilk hərbi təyyarədir.

Sağ qalan pilot yaraqlılar tərəfindən əsir götürülüb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.