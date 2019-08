Qaynana kürəkəninin cinsi orqanını kəsdi, 27 dəfə bıçaqladı - Alimentə görə DƏHŞƏTLİ QƏTL

Rusiyada 49 yaşlı qaynana nəvəsinin alimentini ödəmədiyi üçün keçmiş kürəkənini vəhşicəsinə öldürüb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla xəbər verir ki, Rusiyanın Novqorod şəhərində 49 yaşlı qadın sevgilisi və keçmiş kürəkəni ilə içki içdikdən sonra ondan uşağın alimentini ödəməsini tələb edib. Nəticədə mübahisə yaranıb, qadın çörək bıçağı ilə əvvəlcə Dmitri Boqdanov adlı şəxsin cinsi orqanını kəsib pəncərədən atıb, daha sonra onu 27 bıçaq zərbəsi ilə öldürüb.

Qadının qızına zəng edib cinayətlə bağlı məlumat verməsindən sonra, qız polisə xəbər verib. Hadisədən sonra qadın və sevgilisi yaşadıqları evdə polis tərəfindən saxlanılıblar.

