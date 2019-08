Bu YAYın son fürsəti, Rabitəbankda!

Rabitəbank sərfəli şərtlərlə yeni "Yay Kampaniyası"na start verib!

Rabitəbank bu dəfə də, müştərilərini sevindirməyə davam edir. Artıq illik cəmi 18%dən başlayaraq, 15000 manata qədər nağd pul kreditini "Yay Kampaniyası" çərçivəsində əldə etmək mümkün olacaq. Kampaniya 15 avqust - 15 sentyabr tarixinədək davam edəcək.

Həmçinin siz, RabitabankBotdan istifadə edərək Telegram və Facebook messencer vasitəsi ilə, www.133.az saytına daxil olaraq nağd pul kreditini sifariş edə bilərsiniz. Vaxt itirmədən, Rabitəbankın Yay kampaniyasından istifadə etməyə tələsin! Daha ətraflı məlumat üçün: http://bit.ly/yay_kampaniyasi

Rabitəbank, 23 filial və 2 şöbə və 65 ATM-i ilə müştərilərin xidmətindədir. Bankın bütün xidmət və məhsulları haqqında ətraflı məlumat üçün bankın www.133.az saytına, telegram və facebook messencer üzərindən @RabitabankBot-a daxil olmanız və yaxud 133 qısa nömrəsinə zəng etməniz kifayətdir.

