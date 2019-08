Gələn aydan “Buta Airways” şirətinin Tehran (İran) istiqamətində olan bütün reysləri “İmam Xomeyni” beynəlxalq hava limanının (IKA) yeni “Salam” terminalına həyata keçiriləcək.

Şirkətdən “Report”a veruilən məlumata görə, biletləri artıq əldə etmiş sərnişinlər aviabiletin alınması zamanı göstərilən telefon nömrələri vasitəsilə aviaşirkətin proseduruna uyğun olaraq məlumatlandırılacaqlar.

Bakıdan Tehrana uçuşlar hər gün həyata keçirilir.



