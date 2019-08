Damlanın SEKS VİDEOsunu belə "çəkiblər"? - ŞOK FAKTLAR ortaya çıxdı - FOTO

Keçən il gözlənilmədən internetdə yayılan bir video az qala Damlanın həyatını qaraldacaqdı. Müğənni Damla (Məsumə Əliyeva) olduğu iddia edilən qadının intim görüntüləri aylarla sosial şəbəkələrdə geniş müzakirələrə səbəb oldu. Müğənni özü və onu yaxından tanıyanlar həmin qadının Damla olmadığı barədə dəfələrlə müxtəliv xəbər portalları və telekanallarda açıqlama verərək gəzən söz-söhbətin böhtandan başqa bir şey olmadığını bəyan etdilər.

Bu açıqlamalardan sonra həmin gənc qadının Damla olmadığına inananlar da oldu, inanmayanlar da.

BƏS, O SEKS VİDEOSU YAYILAN HƏQİQƏTƏNMİ DAMLA İDİ?

Son zamanlar internet istifadəçilərinin qorxulu röyasına çevrilən "Deepfake" adlı proqram, xüsusən qadınların şəkillərini istifadə edərək ortaya qalmaqallı görüntülər çıxmasına səbəb olur. Bu proqram fotolardan kəsib götürdüyü simaları porno film ulduzlarının üzünə əlavə edərək yeni saxta intim videolar hazırlayır.

"Deepfake" videolara fotolardan kəsilən üzləri əlavə edir və beləcə şəkildəki şəxsi həqiqətən videodakı şəxs oymuş kimi göstərir.

Fotoda məşhur aktyor Qal Qadotun üzünün porno film ulduzunun üzünə əlavə edildiyini açıq-aydın görürük. Videodakı görüntünü realdakından seçmək demək olar ki, çox çətindir.

BBC-nin xəbərinə görə, Ctrl Shift Face adlı YouTube kanalından paylaşılan 2008-ci il tarixinə aid video, Deepfake təhlükəsinin bariz nümunəsidir.

Videoda Bill Hader adlı komediya aktyoru, aktyor Top Cruise və Seth Rogeni təqlid edir. Təqlidlər zamanı Haderin üzü, o an təqlid etdiyi aktyorların simasına çevrilir. Təkcə YouTube-da 3 milyon baxışı keçən video, Deepfake teknologiyasının tükürpədən gücünü nümayiş etdirir.

Kanalın qurucusu olan və "Guardian" qəzetinə ismini Tom olaraq açıqlayan şəxs də məqsədinin saxta xəbər dövrünün gələcəyi ilə əlaqədar məlumatlılığı artırmaq olduğunu söyləyir. Slovakiya vətəndaşı olan Tom, 3 ayda 20 deepfake videosu paylaşıb.

Tom 190 mini keçən abunəyə sahib olduğu kanalında, Stanley Kubrickin rejissorluğunu etdiyi "Shining" filminin başrol aktyoru Cek Nikolsonun yerinə, Cim Kerrinin üzünü yerləşdirmişdi.

