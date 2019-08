Məşhur türk müğənnisi Yıdız Tilbe yenidən qalmaqalla gündəm olub.

Publika.az xəbər verir ki, ulduz Tvitter hesabında paylaşdığı konsert qiymətini çox keçmədən silib.

Sənətçi qonorarını menecerindən başqa hər kəsdən gizlədir. Səbəb isə vergi müfəttişlərinin diqqətindən qaçmaqdır. Menecerlər hesab edir ki, Tilbe çıxış edəcəyi hər məkandan fərqli ödəniş tələb edə bilmək üçün qonorar qiymətini gizlədir.

Halbuki digər sənətçilərin konkret qonorar ödənişi var və bu hər kəsə aşkardır.

